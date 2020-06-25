Ученые назвали простой суперпродукт, существенно улучшающий здоровье

Свекла может помочь регулировать кровяное давление и справляться с другими неприятными процессами в организме. Ученые назвали ее суперпродуктом, пишет «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как рассказали специалисты, свекла содержит полезные нитраты, которые помогают снизить давление и улучшить кровообращение. Благодаря этому заметно снижается риск развития инфаркта и инсульта. Также свекла стимулирует приток крови к мозгу, для этого эксперты рекомендуют пить концентрированный свекольный сок.

По мнению медиков, свекла, ко всему прочему, помогает организму бороться с воспалительными процессами. Которые, в свою очередь, могут стать причиной болезней сердца, онкологии и т.д.

Ученые рекомендуют употреблять свеклу в сыром виде, например, добавлять ее в салат. Также полезны натуральные свекольные чипсы и смузи.