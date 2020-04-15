Медики назвали основной симптом, отличающий коронавирус от простуды

Ученые из США выяснили, что отличить коронавирус от простуды может помочь состояние носа, пишет РИА Новости со ссылкой на издание EurekAlert. Медики назвали потерю обоняния при свободных носовых пазухах ключевым симптомом Covid-19. Насморка у заболевшего при этом нет.

По словам одного из авторов исследования, доцента кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмада Седагата, отсутствие образования слизи в носу также поможет отличить коронавирус от сезонной аллергии.

По мнению исследователей, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, свидетельствует о том, что пациента необходимо немедленно изолировать и протестировать на коронавирус.