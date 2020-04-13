Девушка потеряла работу из-за пандемии, а затем сорвала джекпот

17-летняя жительница Великобритании Хэрмони Дос лишилась работы из-за пандемии коронавируса, а через несколько дней выиграла крупную сумму в лотерею. Эту историю рассказало издание Daily Mail.

Девушка подрабатывала помощницей спасателя на пляже, но из-за распространения коронавируса лишилась заработка. 26 марта посреди ночи ее разбудил отец, сообщивший, что она стала победителем лотереи.

Как призналась девушка, утром она решила, что все это ей приснилось, но отец подтвердил, что ей действительно улыбнулась удача. В течение года юная британка будет получать по 10 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно.

Девушка призналась, что вписала в счастливый билет числа, приносившие удачу ее покойному дяде. Дос сообщила, что после окончания карантина обязательно свозит свою семью в отпуск и купит лошадь.