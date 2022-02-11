Медик назвал самый полезный для легких продукт

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый полезный продукт для легких. Медик считает таковым томат, об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», врача цитирует «Лента.ру».

Гинзбург сообщил, что томаты имеют способность восстанавливать дыхательную систему. При употреблении минимум двух помидоров в день легкие восстанавливаются гораздо быстрее.

По словам доктора, томаты также полезны пожилым людям. «Томаты защищают от возрастной инволюции легких», - отметил специалист. Он уточнил, что с возрастом у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность. По этой причине употребление помидоров в пищу в любом их виде необходимо, так как они предотвращают возрастное поражение легких. Фото pixabay.com/mohamed_hassan