11 февраля 2022, 08:37
Россия

Медик назвал самый полезный для легких продукт

Томаты могут способствовать восстановлению дыхательной системы

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый полезный продукт для легких. Медик считает таковым томат, об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», врача цитирует «Лента.ру».

Гинзбург сообщил, что томаты имеют способность восстанавливать дыхательную систему. При употреблении минимум двух помидоров в день легкие восстанавливаются гораздо быстрее.

По словам доктора, томаты также полезны пожилым людям. «Томаты защищают от возрастной инволюции легких», - отметил специалист. Он уточнил, что с возрастом у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность. По этой причине употребление помидоров в пищу в любом их виде необходимо, так как они предотвращают возрастное поражение легких. Фото pixabay.com/mohamed_hassan

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Метки: 
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михаил гинзбург