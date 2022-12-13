Медали за доблесть и отвагу вручили двум участникам СВО из Сегежи

Жители Сегежи, Юрий Шилько и Вячеслав Мантур, вернулись с Донбасса. 12 декабря их наградили за доблесть и отвагу.

Медаль «За отвагу» вручили Юрию Шилько, медалью «За воинскую доблесть II степени» наградили Вячеслава Мантура.

«Наши парни были среди первых участников специальной военной операции. И вернулись домой, с честью выполнив свой воинский долг»,

- написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее медаль Суворова вручили уроженцу поселка Тунгозеро Лоухского района Георгию Битюкову. // фото со страницы главы РК в соцсети