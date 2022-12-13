13 декабря 2022, 09:52
Медали за доблесть и отвагу вручили двум участникам СВО из Сегежи
О вручении наград двум бойцам из Карелии сообщил губернатор
Жители Сегежи, Юрий Шилько и Вячеслав Мантур, вернулись с Донбасса. 12 декабря их наградили за доблесть и отвагу.
Медаль «За отвагу» вручили Юрию Шилько, медалью «За воинскую доблесть II степени» наградили Вячеслава Мантура.
«Наши парни были среди первых участников специальной военной операции. И вернулись домой, с честью выполнив свой воинский долг»,
- написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее медаль Суворова вручили уроженцу поселка Тунгозеро Лоухского района Георгию Битюкову. // фото со страницы главы РК в соцсети