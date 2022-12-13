Движение через железнодорожный переезд в Карелии ограничат

Проезд транспорта через железнодорожный переезд в Кондопоге ограничат 15 декабря. Это связано с ремонтом, сообщили в пресс-службе РЖД.

Речь идет о переезде на улице Советов, ограничения начнут действовать в 06:00 в четверг и будут отменены в 22:00 в этот же день.

Железнодорожники планируют заменить заграждения переезда. На период ремонта организуют реверсивное движение автомобилей по одной полосе.

Напомним, ранее сообщалось, что переправу через Неглинку в Петрозаводске перекрывать не будут. Ремонтировать мост на Антикайнена начнут позднее, чем планировали. // фото: freepik.com