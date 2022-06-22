Меч Победы передали на хранение в Центр воинской славы Петрозаводска

Меч Победы передали 22 июня на хранение в Центр воинской славы Петрозаводска. В церемонии, которая прошла на площади Кирова у Стелы города воинской славы, участвовали ветераны, представители ветеранских организаций, кадеты и юнармейцы.

«Теперь каждый житель республики, каждый петрозаводчанин, каждый гость Карелии сможет увидеть эту реликвию, прикоснуться к памяти наших предков, их мужеству и гордости. Пусть вечно хранится память о защитниках отечества», - приводит пресс-служба губернатора слова мэра Владимира Любарского.

Меч изготовлен южно-уральскими мастерами. Клинок из златоустовской стали украшен растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого награждаемого города, на еще одной стороне высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На ножнах выгравированы портреты русских полководцев.

Традиция вручать клинки зародилась в 2015 году, тогда их обладателями стали девять городов-героев. В этом году церемония прошла в Москве. Реликвию, как символ вклада карельской столицы в победу в Великой Отечественной войне, получил в Зале Славы Музея Победы Владимир Любарский. Также Мечи Победы передали представителям еще 44 городов воинской славы. (фото пресс-служба главы РК)