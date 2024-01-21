21 января 2024, 13:45
МЧС предупреждает о непогоде в Карелии
В понедельник в республику придет сильный ветер
В Карелию снова идет непогода. Соответствующее предупреждение на своем официальном сайте публикует МЧС по РК.
По данным синоптиков, во второй половине дня 22 января в республике ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 м/с.
Под действие неблагоприятного природного явления попадет вся территория Карелии, включая Петрозаводск.
Жителей республики просят не рубить самостоятельно упавшие деревья и не приближаться к провисшим проводам. Стоит ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com / Zac Durant