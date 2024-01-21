МЧС предупреждает о непогоде в Карелии

В Карелию снова идет непогода. Соответствующее предупреждение на своем официальном сайте публикует МЧС по РК.

По данным синоптиков, во второй половине дня 22 января в республике ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного природного явления попадет вся территория Карелии, включая Петрозаводск.

Жителей республики просят не рубить самостоятельно упавшие деревья и не приближаться к провисшим проводам. Стоит ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com / Zac Durant