Жителей поселка в Карелии продолжают проверять на стрессоустойчивость

Проблема обеспечения электроэнергией для жителей лесного поселка стала самой наболевшей. Периодические отключения электричества в Кинелахте начались 8 января и происходит почти каждый день.

«К пяти вечера вчера разыгралась настоящая метель. А со светом пошла свистопляска еще в обед. Бригада из Олонца приезжала, через несколько часов электричество в домах Кинелахты появилось. Но ненадолго. Сейчас все сидят в потемках, а перед этим свет отключался раз десять. Фонарик надо держать всегда при себе, ведь неизвестно, где тебя застанет полная темнота»,

— жалуются кинелахтенцы.

Бригада электриков выезжает в лесной поселок для устранения неполадок с завидной регулярностью.

«Электрикам надо прописаться у нас и жить возле подстанции. Им не надоело еще ездить каждый день? С электричеством полная беда, уже 10 дней, то днем, то ночью выключается. Как будто вся линия сгнила»,

— негодует Вера Иванова.

Решить проблему жителей Кинелахты взялся местный депутат Михаил Коппалев. Он буквально закидал чиновников письмами. Одни из руководителей отмалчиваются, другие пытаются обнадежить людей.

«Для повышения надежности электроснабжения поселка Кинелахта энергетики заменят на линии электропередачи 26 опор и 123 изолятора. Работы будут проведены в первом квартале», — дала ответ официальный представитель Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Анастасия Кликачева.

Как объяснили депутату, неполадки с электричеством происходят от маленького сечения провода и отдаленности подстанции от потребителя.

«В связи с этим мы попадаем в инвестиционную программу реконструкции электросетей в поселке, но когда она будет пока не понятно! Пока работаем над этой проблемой! — заверил односельчан депутат Михаил Коппалев.

Тем временем, местные жители с тревогой смотрят на уличный термометр и тщательно изучают прогнозы метеорологов. Конечно, морозы зимой для жителей Кинелахты — дело обычное. Холода пережить проще, если в доме есть хороший источник тепла. Нынче вся надежда на печи: знай себе подкидывай в печку поленья дров. А на борьбу с сугробами вышло мужское население поселка. Мужики отремонтировали старенький бульдозер, который худо-бедно помогает содержать улицы поселка в порядке. Так что с морозами и снегом в Кинелахте справляются, но для полного комфорта все же необходимо электричество, ведь не в каменном веке живем.

Жители Кинелахты решили писать о плохом обеспечении электричеством Путину. А кому же еще? Все карельские чиновники уже в курсе. // фото Валентины Кормоевой