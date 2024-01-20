20 января 2024, 17:10
Автомобилисты мешают технике убирать Петрозаводск
Девять автомобилей эвакуировали в карельской столице прошлой ночью
В ночь с пятницы на субботу с улиц Петрозаводска были эвакуированы девять автомобилей, которые мешали уборке дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Госавтоинспекция каждый день предупреждает, с каких магистралей ночью будут убирать снег. На дорогах также установлены знаки, запрещающие парковку с 0 до 6 часов. Некоторые водители, однако, игнорируют эти знаки.
Транспортные средства были отправлены на специализированную стоянку. Нарушителей ждет штраф в размере 1500 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска