Автомобилисты мешают технике убирать Петрозаводск

В ночь с пятницы на субботу с улиц Петрозаводска были эвакуированы девять автомобилей, которые мешали уборке дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Госавтоинспекция каждый день предупреждает, с каких магистралей ночью будут убирать снег. На дорогах также установлены знаки, запрещающие парковку с 0 до 6 часов. Некоторые водители, однако, игнорируют эти знаки.

Транспортные средства были отправлены на специализированную стоянку. Нарушителей ждет штраф в размере 1500 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска