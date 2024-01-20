Горожане неприятно удивлены катком на площади Кирова

Жители Петрозаводска неприятно удивлены катком на площади Кирова. Качество льда на объекте оставляет желать лучшего, больше того - люди травмируются.

Как рассказала порталу «Петрозаводск говорит» жительница карельской столицы, посетившая сегодня каток, кататься там невозможно.

«Меня сразу смутило, что на катке довольно мало народа. Пока надевали коньки (это минут 10) трое вышли с катка, потирая ушибы, а женщина так вообще с травмой локтя поехала в травмпункт с подозрением на перелом»,

- отметила горожанка. Она подчеркнула, что с таким качеством льда об удовольствии от катания не идет и речи.

«Весь каток реально лопнувший в трещинах. Если в предыдущие годы мы семьей постоянно катались и радовались, то в этот год туда мы больше не пойдем», - резюмировала женщина. // Фото «Петрозаводск говорит»