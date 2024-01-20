В Минтрансе рассказали, куда петрозаводчане летали в праздники

В новогодние каникулы аэропорт Петрозаводска обслужил 2,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

За праздники 1165 человек выбрали самолет для путешествия в Москву. В Сочи отправились 369 человек, в Калининград - 363 пассажира.

Также люди активно летали в Минеральные Воды - туда отправились 347 пассажиров.

В Минтрансе напомнили, что сейчас жителям Карелии доступны пять направлений - Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Минеральные Воды. // Фото: unsplash.com / Philip Myrtorp