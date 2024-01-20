По всей Карелии будут отключать электричество

На неделе с 22 по 28 января сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях по всей Карелии. В связи с этим будут проходить отключения электричества в населенных пунктах.

Так, в разные дни недели электроэнергия будет пропадать в Петрозаводске (район Соломенное), в Сегежском округе, а также в Лоухском, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Кондопожском, Прионежском и Сортавальском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev