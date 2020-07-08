МЧС предупредило жителей Карелии о грозах и ливнях

Жителям и гостям нашей республики вновь предрекли дождливый день. Так, по информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром и днем 8 июля, начиная с южных районов, местами по южным и восточным районам Карелии ожидаются ливни и грозы.

Ожидаемый уровень выпадения осадков - 10-15 мм, уточнили в республиканском МЧС. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

Жителей просят не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.