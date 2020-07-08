Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 8 июля

Сегодня, 8 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18+20.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Утром и днем в большинстве районов дождь, местами сильный. На востоке местами гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха +17+22.

В Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сегеже до +18, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме.