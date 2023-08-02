МЧС предупредило об ухудшении погоды в Карелии

Утром и днем 3 августа, начиная с западных районов, местами по Карелии ожидаются ливни, грозы. Об ухудшении погоды предупреждает МЧС со ссылкой на региональных синоптиков.

Стихия может затронуть Петрозаводск и Костомукшу, а также Суоярвский округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Сортавальский районы. // фото «Петрозаводск говорит»