Ливни и грозы обещают в четверг в Карелии
3 августа в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +24, +26, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по западным районам небольшой, местами умеренный дождь, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +23;
В Кондопоге ночью +17, днем +25;
В Медвежьегорске, Сегеже ночью +17, днем +26;
В Олонце ночью +16, днем +25;
В Пудоже ночью +17, днем +27;
В Сортавале ночью +15, днем +21;
В Суоярви ночью +17, днем +23.