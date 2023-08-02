Ливни и грозы обещают в четверг в Карелии

3 августа в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +24, +26, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по западным районам небольшой, местами умеренный дождь, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +22, +27.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +23;

В Кондопоге ночью +17, днем +25;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +17, днем +26;

В Олонце ночью +16, днем +25;

В Пудоже ночью +17, днем +27;

В Сортавале ночью +15, днем +21;

В Суоярви ночью +17, днем +23.