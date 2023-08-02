02 августа 2023, 06:30
Погода

Синоптики рассказали о погоде 2 августа в Петрозаводске и Карелии

Нас ждет очень теплый день

2 августа в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный умеренный, до +24, +26 градусов тепла.

В Карелии, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22, +27.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге днем +25;

В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +26;

В Олонце днем +28;

В Пудоже днем +27;

В Сортавале днем +24.

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