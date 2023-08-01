До 27 градусов тепла обещают в среду в Карелии

В среду в Петрозаводске днем прогнозируют до +24, +26 градусов тепла, ночью +13, +15. Установится переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный умеренный, атмосферное давление будет падать.

В Карелии, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +22, +27 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +25;

В Кондопоге ночью +17, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +26;

В Олонце ночью +16, днем +28;

В Пудоже ночью +16, днем +27;

В Сегеже, Суоярви ночью +17, днем +26;

В Сортавале ночью +15, днем +24. // фото «Петрозаводск говорит»