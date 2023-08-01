Синоптики дали прогноз погоды на 1 августа в Карелии

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23, +25, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви, Кондопоге, Пудоже днем +24;

В Олонце днем +26;

В Пудоже днем +24;

В Сортавале +22.