01 августа 2023, 06:30
Синоптики дали прогноз погоды на 1 августа в Карелии
В регионе потеплело
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23, +25, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +21, +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви, Кондопоге, Пудоже днем +24;
В Олонце днем +26;
В Пудоже днем +24;
В Сортавале +22.