МЧС Карелии оказалось «обезглавлено»

Вслед за несколькими генералами Росгвардии от высоких должностей были освобождены также представители Минобороны и МЧС. В частности, высокопоставленный сотрудник карельского МЧС. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Должностей лишились и высокопоставленные сотрудники МЧС - глава Карельского управления ведомства полковник Алексей Енисеев и капитан I ранга, начальник военного управления ВВО Иван Ковалев»,

- передает телеканал.

Отметим, что, вероятно, журналисты допустили ошибку в фамилии руководителям МЧС Карелии, так как эту должность занимал полковник внутренней службы Алексей Елисеев.

Страничка республиканского ведомства, на которой перечислены руководители, выглядит сегодня так.

На официальном сайте МЧС Карелии представлены пять заместителей с фотографиями и краткой биографией, а место начальника управления пустое: ни фото, ни ФИО, ни биографии. По запросу Алексей Елисеев на сайте республиканского МЧС также появляется информация, что «данная страница отсутствует».

По информации наших коллег со «Столицы на Онего», временно исполняет обязанности начальник регионального МЧС Андрей Нюганен, замначальника по антикризисному управлению, полковник внутренней службы. Нюганен подтвердил журналистам, что Елисеев уволился по собственному желанию. А сам бывший руководитель республиканского МЧС коротко сообщил, что оставил службу по семейным обстоятельствам. Между тем, журналисты, связывают его уход с уголовным делом по факту превышения должностных полномочий ответственными сотрудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России», которым до 2020 года руководил Елисеев. По неофициальной информации, Елисеев проходит по делу в качестве свидетеля.

По версии следователей Северной столицы, сотрудники спецуправления № 50 МЧС России выписывали премии и материальную помощь подчиненным, но деньги оставляли себе. Поступила жалоба главе МЧС России Евгению Зиничеву, который обратился в следственные органы Петербурга.

Отметим, что президент Владимир Путин назначил Елисеева на должность начальника ГУ МЧС по Карелии 25 ноября 2020 года. (фото 10.mchs.gov.ru)