МЧС Карелии объявило штормовое предупреждение на эту ночь

Ночью 24 июля местами по северным и центральным районам Карелии ожидается сильный дождь. С таким предупреждением выступило МЧС Карелии.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 1 городской округ, 1 муниципальный округ и 7 муниципальных районов: Костомукшский ГО, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, муниципальные районы.

МЧС рекомендует:

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории водоёмов. // Фото: Freepik