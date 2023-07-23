МЧС Карелии объявило штормовое предупреждение на эту ночь
Ночью 24 июля местами по северным и центральным районам Карелии ожидается сильный дождь. С таким предупреждением выступило МЧС Карелии.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть 1 городской округ, 1 муниципальный округ и 7 муниципальных районов: Костомукшский ГО, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, муниципальные районы.
МЧС рекомендует:
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории водоёмов. // Фото: Freepik