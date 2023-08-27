Мать в Беломорске осудили за неуплату алиментов

Женщину в Беломорске судили за то, что она не платила алименты собственным детям. Нерадивой матери 36 лет, ранее она уже была судима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Ранее даму уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но это не помогло. Женщина продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

Тогда возбудили уголовное дело, которое рассмотрели в особом порядке. Нарушительница признала вину и раскаялась. Ее приговорили к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. // фото: freepik.com