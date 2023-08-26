Глава Карелии: «Развитие Питкяранты продолжится»

Об этом Артур Парфенчиков заявил на торжественном мероприятии в Питкяранте, посвященном 103-летию Карелии.

Эстафету празднования Дня Республики Карелия в этом году приняла Питкяранта. Готовясь к празднику, район при поддержке правительства Карелии провел большую работу - приведены в порядок ряд общественных территорий, обновлены центральные улицы и парки, отремонтированы учреждения, дороги, как в самой Питкяранте, так и в населенных пунктах.

- Преобразился центр города, отремонтирована и оснащена центральная районная больница. Сегодня в Питкяранту пришел природный газ. Это важное и долгожданное для района событие, инфраструктурный проект имеет большое значение для социальной сферы и экономики. Сегодня возродили и частичку истории древней Питкяранты - освятили начало строительства часовни им. святого Митрофана Воронежского, которая тоже станет одним из символов района,

- отметил глава Карелии, поздравляя жителей с праздником.

Руководитель региона сообщил, что развитие города продолжится. В планах - его дальнейшее благоустройство, восстановление Дома культуры, создание современной модельной детской библиотеки, новых спортивных объектов. Будут реализованы проекты в сфере экономики и сельского хозяйства.

На подготовку к празднику район получил республиканские средства. Также помогли местные предприятия и компании. Артур Парфенчиков поблагодарил всех за участие и вклад в общее дело.

На главной сцене Дня республики по традиции чествовали новых Почетных граждан Карелии. В списке награждаемых - заслуженный строитель РФ, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» Евгений Воскобойников, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус. Еще одного Почетного гражданина - ветерана Великой Отечественной войны Константина Панова - жители приветствовали стоя и дружными аплодисментами.

Глава Карелии также посетил выставку Питкярантского района, на которой поселения представили свои главные достижения. Здесь можно было ознакомиться с продукцией как крупных предприятий, так и индивидуальных предпринимателей. Артур Парфенчиков побывал и на Ярмарке ремесел, где мастера прикладного искусства продемонстрировали свои работы в самых разных жанрах - вязаные изделия, текстильные игрушки, народные куклы, изделия из дерева, джута, эпоксидной смолы, лоскутное шитье.

В течение всего дня в Питкяранте проходили культурные, творческие, спортивные мероприятия, игровые программы, выступали творческие коллективы. // фото: правительство Карелии