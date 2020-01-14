Мать с сыном погибли из-за новогодней гирлянды

Трагедия произошла в селе Большие Липяги в Белгородской области 12 января. В ходе ЧП погибли 28-летняя женщина, ее четырехлетний сын, еще один ребенок находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

«По версии следствия, около 23 часов 12 января 2020 года в жилом доме в селе Большие Липяги, в котором проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло возгорание. Очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети»,

- говорится в сообщении областного СК.

По информации РИА Новости, глава семьи в это время находился на работе. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз.

Ранее стало известно, что в Вологодской области мужчина погиб на улице при взрыве петарды. Дома у погибшего следователи нали еще одно пиротехническое изделие.

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