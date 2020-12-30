30 декабря 2020, 21:16
Мать и двое детей погибли при пожаре в соседнем с Карелией регионе
Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек в Вологодской области
В Вологодской области в страшном пожаре на пилораме погибла женщина-сторож и двое ее детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, 30 декабря около двух часов ночи в деревянном строении, предназначенном для проживания рабочих на территории пилорамы около деревни Сирино, произошел пожар. Помещение полностью сгорело, останки тел трех человек обнаружили после тушения пожара.
Погибли 42-летняя женщина, а также ее 14-летний сын и 13-летняя дочь. Их тела были обнаружены около кроватей.
Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. Возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум и более людям. Фото avatanplus.com