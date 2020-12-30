Владельцы ТНТ назвали причины закрытия «Дома-2»

Александр Жаров, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит телеканал ТНТ, объяснил, почему закрылось реалити-шоу «Дом-2». По словам топ-менеджера, в последнее время передача приносила одни убытки, пишет «Интерфакс».

Как отметил Жаров, в последние два года шоу было нерентабельным. При этом гендиректор «Газпром-медиа» подчеркнул, что «проект был достаточно дорогим». Он отметил, что до того, как принять решение о закрытии, руководство канала предприняло несколько попыток изменить что-то в шоу, которые, однако, оказались безуспешными.

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Причиной такого решения назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. Фото rutube.ru