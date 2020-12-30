Врач назвал характерный для молодых симптом коронавируса

Молодые люди, заболевшие коронавирусом, чаще всего имеют желудочно-кишечные симптомы болезни. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит НСН.

«Желудочно-кишечные симптомы характерны больше для молодых - детей и подростков, - отметил Болибок. - Они с этим сталкиваются чаще, но и расценивают это чаще как пищевое отравление или просто как колики в животе, у девушек даже как периодические боли. Кроме болей в животе, отличается еще неустойчивостью стула, потерей аппетита и изжогой».

Остальные симптомы инфекции, по его словам, могут встречаться и при других инфекционных заболеваниях. «Поэтому нужно обязательно смотреть на сочетание одного с другим», - сказал Болибок. При первых подозрениях на коронавирусную инфекцию он рекомендовал сразу обратиться к врачам, даже если они проявятся в новогоднюю ночь. Фото cian.site