«Мастерская новых медиа» приглашает режиссеров и сценаристов

Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила старт набора на направление «Стратегические коммуникации». Об этом стало известно в официальном пресс-релизе мастерской.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора можно до 3 мая на специальной платформе. Старт обучения запланирован на лето 2024 года. Участниками этого потока станут 75 сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов, руководителей проектов со всей страны. Участников потока ждет три шестидневных очных модуля в Москве. Обучение для них будет полностью бесплатным.

Участниками могут стать создатели художественных произведений, сценаристы, продюсеры, режиссеры медиапродуктов в новых медиа, геймдизайнеры, медиаменеджеры, медиатехнологи, руководители медиапроектов и представители смежных профессий из России и русскоговорящие специалисты из других стран.

По первым двум потокам «Мастерской новых медиа», запущенным в этом году, мы видим интерес иностранных участников в программе. На потоке «Стратегические коммуникации» мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях»,

– отметила основатель «Мастерской новых медиа» и заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы Юлия Аблец.

«Мастерская новых медиа» – программа для медиа- и PR-технологов. Она позволяет развивать крупнейшее и эффективное сообщество медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду России, реализует полезные медиапроекты, отражает внешние информационные угрозы. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко при общении с выпускниками отмечал вклад участников в укрепление информационного суверенитета. России и подчеркнул, что мастерская формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа.