16 апреля 2024, 16:20
Общество

По поручению Парфенчикова идет откачка воды возле ФОКа «Динамо»

Ход мероприятий проверил Премьер-министр регионального Правительства Александр Чепик

В результате интенсивного таяния снегов, выпадения значительного количества осадков в Петрозаводске в районе ФОК «Динамо» водопропускная труба не справилась с объемами воды, это привело к подтоплению участка Суоярвского шоссе.

В настоящее время специалисты ведут необходимые аварийно-спасательные работы по откачке воды. Поддержку в устранении подтопления оказывают сотрудники МЧС с применением соответствующей техники.

 

 Для снижения уровня воды в районе ФОК «Динамо» действует мощный насос, в результате его работы уровень воды здесь уже снизился на 20 сантиметров.В течение 4-5 часов ситуация должна улучшиться,

 - прокомментировал ситуацию Александр Чепик. 

 

 

Для сохранения целостности здания ФОК «Динамо» принято решение обложить его мешками с песком и откачать воду по периметру спорткомплекса при помощи помп. Александр Чепик отметил, что дополнительно будет прочищено русло руки Неглинка под мостами, расположенными ниже по ее течению - это позволит снизить риск подтопления жилых домов.

 

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Метки: 
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