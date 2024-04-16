По поручению Парфенчикова идет откачка воды возле ФОКа «Динамо»

В результате интенсивного таяния снегов, выпадения значительного количества осадков в Петрозаводске в районе ФОК «Динамо» водопропускная труба не справилась с объемами воды, это привело к подтоплению участка Суоярвского шоссе.

В настоящее время специалисты ведут необходимые аварийно-спасательные работы по откачке воды. Поддержку в устранении подтопления оказывают сотрудники МЧС с применением соответствующей техники.

Для снижения уровня воды в районе ФОК «Динамо» действует мощный насос, в результате его работы уровень воды здесь уже снизился на 20 сантиметров.В течение 4-5 часов ситуация должна улучшиться,

- прокомментировал ситуацию Александр Чепик.

Для сохранения целостности здания ФОК «Динамо» принято решение обложить его мешками с песком и откачать воду по периметру спорткомплекса при помощи помп. Александр Чепик отметил, что дополнительно будет прочищено русло руки Неглинка под мостами, расположенными ниже по ее течению - это позволит снизить риск подтопления жилых домов.