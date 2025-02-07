Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в субботу

В субботу, 8 февраля, в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей в рамках профилактической акции «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Мероприятие организовано для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения.

По данным правоохранительных органов, в январе текущего года в городе уже произошло одно ДТП по вине пьяного водителя, в результате которого один человек получил травмы. Это подчеркивает необходимость усиления контроля за соблюдением трезвости за рулем.

В ходе акции сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на состояние опьянения, а также фиксировать другие нарушения ПДД. // фото: ГАИ Петрозаводска