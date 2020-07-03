Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Дорожная полиция проведет рейд «Контроль трезвости» в эти выходные в Петрозаводске. массовые проверки будут проходить 4 и 5 июля.

В ГИБДД напоминают о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.

За пьяное вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.