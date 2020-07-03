В тюрьмах Карелии разрешили краткосрочные свидания и посылки

Краткосрочные свидания и прием посылок-передач возобновлены в системе УФСИН Карелии, сообщает пресс-служба ведомства. Снятие ограничений не касается лишь СИЗО Петрозаводска.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача ФСИН России №865 с 1 июля во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Республике Карелия, кроме следственного изолятора №1 г.Петрозаводска, возобновлены краткосрочные свидания и прием посылок-передач»,

- сообщает ведомство.

Следственный изолятор Петрозаводска не попадает под снятие ограничений вероятно потому, что там был зафиксирован очаг коронавируса.

В УФСИН напоминают, что несмотря на частичное снятие ограничительный мер, масочный режим обязателен. На свиданиях у пришедших с воли будет измеряться температура, а в случае проявления видимых признаков ОРВИ краткосрочные свидания представляться не будут.