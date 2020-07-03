Новый асфальт уложили на мосту на Перевалке

На мосту через Неглинку на Перевалке в Петрозаводске уложили новый асфальт.

Рабочие сняли старое покрытие в Ругозерском переулке и уложили новое, провели работы по восстановлению тротуаров, оборудовали водоотводные отверстия для слива дождевых вод, сообщает пресс-служба Петросовета.

По словам депутата городского совета Дмитрия Романова, в ходе работ существенных замечаний выявлено не было. Местные жители попросили также отремонтировать и покрасить перила на мосту. По словам народного избранника, предложение петрозаводчан передано в городской комитет ЖКХ и вопрос прорабатывается.

Фото: Петросовет