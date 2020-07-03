03 июля 2020, 15:55
Артур Парфенчиков ответит на вопросы по карельской медицине
Очередная прямая линия главы Карелии пройдет 6 июля
Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет прямую линию по вопросам медицины в понедельник, 6 июля, о чем сообщает на свой странице в соцсетях.
«Поэтапно мы восстанавливаем и оказание плановой медицинской помощи. Этой теме, а также в целом ситуации в сфере здравоохранения, модернизации наших лечебных учреждений посвятим очередную Прямую линию. Вместе с министром Михаилом Охлопковым и главным врачом нашей Республиканской больницы Тамази Карапетяном ответим на ваши вопросы. Также во время онлайн-трансляции запланированы включения из лечебных учреждений в районах республики»,
- сообщает Парфенчиков.
Начало трансляции в 14.30, на странице Главы Карелии.