На подъезде к Петрозаводску ограничили движение грузовиков

С сегодняшнего дня ограничено движение грузовых машин на мосту через реку Деревянка на км 130+711 подъезда к Петрозаводску автомобильной дороги А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок». Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Кола».

Уточняется, что ограничен проезд грузовиков массой более 20 тонн. Также введено ограничение скоростного режима - 20 км/ч и минимальной дистанции между транспортными средствами - 30 метров.

Проезд осуществляется по одной полосе в соответствии со знаками приоритета. Кроме того, запрещается движение пешеходов по правому тротуару по ходу километража.

Фото: avtofirst.ru