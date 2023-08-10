Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Карелии

В Карелии 11 августа стартует профилактический рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Мероприятие будет продолжаться в течение трех дней - 11-13 августа. Водителей ждут массовые проверки на дорогах.

Жителей республики просят не оставаться в стороне и сообщать о пьяных водителях. Звонить можно по короткому номеру 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter