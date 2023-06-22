Массовые проверки пройдут завтра в Петрозаводске

В пятницу, 23 июня, рейд «Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске. Автоинспекторы будут останавливать водителей на улицах, сообщили в ГИБДД.

Подобные мероприятия проводят регулярно, чтобы предупредить нарушения и ДТП с участием пьяных автомобилистов.

За пять месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировали уже семь аварий с участием нетрезвых водителей, девять человек получили травмы и четверо погибли. // фото: ГИБДД Петрозаводска