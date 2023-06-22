22 июня 2023, 16:38
Общество

Новый вертолет санавиации совершил первые рейсы с пациентами

Ми-8 вылетел с больным в Костомукшу и вернется в Петрозаводск с тремя

Первые рейсы совершил новый вертолет санитарной авиации в Карелии, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Ми-8 республика приобрела в мае текущего года.

Вертолет отправился в Костомукшу с пациентом на долечивание из Республиканской больницы имени В.А. Баранова.

Он заберет из Костомукши больного с инфарктом и ребенка с сахарным диабетом I типа. На обратном пути Ми-8 также возьмет из Сегежи мужчину с сахарным диабетом. // фото, видео: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Костомукша
Сегежа
санавиация