Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска в пятницу

В пятницу, 14 июня, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

На дорогах карельской столицы будут проведены массовые проверки. Сотрудники ГАИ будут искать пьяных водителей.

Горожан просят помогать полиции. Сообщать о нетрезвых людях, севших за руль, можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ