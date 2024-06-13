13 июня 2024, 18:24
Общество

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска в пятницу

Дорожные инспекторы будут искать пьяных водителей в карельской столице

В пятницу, 14 июня, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

На дорогах карельской столицы будут проведены массовые проверки. Сотрудники ГАИ будут искать пьяных водителей.

Горожан просят помогать полиции. Сообщать о нетрезвых людях, севших за руль, можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
ГАИ
рейд
контроль трезвости
новости петрозаводска