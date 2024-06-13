Троллейбус впервые доехал до Древлянки-8 в Петрозаводске

В Петрозаводске начали тестировать движение троллейбусов по Лососинскому шоссе до района Древлянка-8. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Тестирование новой контактной сети началось после множественных согласований с техническим надзором. Троллейбус доехал до улицы Чистой.

По словам Колыхматовой, планируется, что этим летом троллейбус №8 начнет ходить до улицы Чистой. Он свяжет новые районы с центром города и Первомайским проспектом. // Фото со страницы Инны Колыхматовой