Мобилизованный из Карелии погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб Александр Пявин из Карелии. Об этом сообщает паблик администрации Лоухского района.

Александру Пявину было 36 лет. Он был призван на службу по мобилизации осенью 2022 года. Проходил службу в зоне СВО. Погиб 23 мая.

Александр Пявин родился и вырос в поселке Кестеньга. После школы окончил Петрозаводский педагогический колледж, отслужил в армии. Жил в Петрозаводске. Его похоронили 11 июня на родине - в Кестеньге.

Администрация района выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. // Фото администрации Лоухского района