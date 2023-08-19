Массовая дорожная авария произошла в Петрозаводске

Утром в субботу, 19 августа, в Петрозаводске произошло массовое ДТП. Об этом сообщает группа «ДТП Петрозаводска и Карелии», которая публикует видео с места ЧП, снятое очевидцами.

Инцидент случился на улице Муезерской. Столкнулись три автомобиля, которые раскидало по проезжей части. Транспортные средства получили серьезные повреждения, информации о пострадавших пока нет.

По данным МЧС по РК, сигнал о происшествии поступил в 9:16. На место выезжали две единицы техники и шестеро спасателей. Также работали сотрудники ГИБДД. // Фото: скриншот видео vk.com/dtpptz