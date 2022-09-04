Масштабный велофестиваль проходит в Москве

Осенний велофестиваль стартовал в Москве сегодня, передает РИА Новости. Велосипедистам предстоит преодолеть 29 километров, от «Москва-Сити» до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.

Напомним, аналогичное весеннее мероприятие собрало в этом году 42 тысячи человек. По данным некоторых источников, сегодняшний заезд собрал не меньше велосипедистов.

Проехаться с ветерком по Москве пожелали граждане всех возрастов. Среди участников есть даже дамы с собачками. Фото: m24.ru, https://t.me/rian_ru.