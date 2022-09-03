В Петрозаводской губе состоится парусная регата

Сегодня, 3 сентября, в акватории Петрозаводской губы состоится Открытый Чемпионат и Первенство Карелии по парусному спорту, а также пройдет парусная регата Открытого Первенство Петрозаводска «Осенняя радуга - 2022». Начало гонок в 11:00

В соревнованиях участвуют яхты класса «Оптимист», «Кадет», «Юниор» и «Луч». Как сообщили организаторы, в Первенстве примут участие представители школ яхт-клубов Петрозаводска и Чупы, в гости ожидаются четыре команды из Ленинградской области.

«Планируется проведение восьми гонок. Но при силе ветра, превышающем 4 балла, гонки могут отложить или прекратить»,

- уточнили в оргкомитете.

3 сентября в 11:00 состоится старт первой гонки. Состязания продлятся до 15.00-17.00 в зависимости от погодных условий. На 18.00 запланировано подведение промежуточных результатов. В воскресенье, 4 сентября, в 11:00 стартует первая гонка второго дня. На 18:00 запланировано подведение итогов и награждение победителей.