29 марта 2025, 14:45
Масштабная копия знамени Победы сегодня прибыла в Петрозаводск
Огромное полотно - копию красного флага над Рейхстагом - развернули возле Вечного огня
Фото: Никита Ковынев
Эстафету «Наша Великая Победа» сегодня принимает город воинской славы Петрозаводск. У мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония передачи масштабной копии знамени Победы.
На торжественном митинге в субботу 29 марта собрались пионеры, школьники, ветераны и коммунисты. Они возложили цветы и развернули Знамя Победы.
Антифашистский патриотический марш-эстафета «Наша Великая Победа» стартовал 17 марта в Городе-Герое Севастополе. Он пройдет более чем в 100 городах России. Акция завершится в преддверии 9 мая на Поклонной горе в Москве.
Марш-эстафету из Петрозаводска примет город-герой Мурманск. // Фото: Никита Ковынев.