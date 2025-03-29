29 марта 2025, 14:45
Общество

Масштабная копия знамени Победы сегодня прибыла в Петрозаводск

Огромное полотно - копию красного флага над Рейхстагом - развернули возле Вечного огня
Масштабная копия знамени Победы в Петрозаводска
Фото: Никита Ковынев

Эстафету «Наша Великая Победа» сегодня принимает город воинской славы Петрозаводск. У мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония передачи масштабной копии знамени Победы. 

На торжественном митинге в субботу 29 марта собрались пионеры, школьники, ветераны и коммунисты. Они возложили цветы и развернули Знамя Победы.

Антифашистский патриотический марш-эстафета «Наша Великая Победа» стартовал 17 марта в Городе-Герое Севастополе. Он пройдет более чем в 100 городах России. Акция завершится в преддверии 9 мая на Поклонной горе в Москве. 

Марш-эстафету из Петрозаводска примет город-герой Мурманск. // Фото: Никита Ковынев. 

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новости петрозаводска