Глава Карелии показал макет привокзальной площади в Кеми

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК показал, как будет выглядеть привокзальная площадь в Кеми после реконструкции.

В этом году город приступает к ее благоустройству – проект кемлян «Маяк Белого моря» победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в номинации «Малые города» и получит федеральное финансирование.

По результатам торгов подрядчик уже определен, уточняет Парфенчиков, это карельская компания «Магистраль». На площади у отремонтированного вокзала будет создана полноценная зона ожидания, сделают навигаци, оборудуют парковки, освещение, зоны отдыха, спортивную и детскую площадки.

В основе концепции благоустройства - образ символического маяка как одного из мест притяжения Русского Севера. Назначение маяка делает его символом выбора правильного пути и безопасности.

Тем самым маяком станет расположенная вблизи площади старинная водонапорная башня, она сыграет роль архитектурной доминанты привокзального пространства. // Фото со страницы Артура Парфенчикова.