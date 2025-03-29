29 марта 2025, 13:40
Теплоснабжение в Сегеже восстановлено
Об устранении аварии сообщил вице-премьер Виктор Россыпнов
фото: Петрозаводск говорит
Авария на теплосети в Сегеже устранена, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Ранее он обещал, что с проблемой справятся до 14 часов субботы.
В правительстве Карелии признают, что тепловые сети Сегежи в плохом состоянии, а это значит, что такие аварии и отключения теплоснабжения могут повторяться. Но "мы работаем", пишет Россыпнов.
Так, в прошлом году Карелкоммунэнерго привлекло федеральный кредит для замены магистральных сетей на бульваре Советов.
В этом году планируется взять еще один инфраструктурный кредит на сумму не менее 40 млн рублей для замены сетей на улице Монтажников, где произошла авария.