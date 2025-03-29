Теплоснабжение в Сегеже восстановлено

Авария на теплосети в Сегеже устранена, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Ранее он обещал, что с проблемой справятся до 14 часов субботы.

В правительстве Карелии признают, что тепловые сети Сегежи в плохом состоянии, а это значит, что такие аварии и отключения теплоснабжения могут повторяться. Но "мы работаем", пишет Россыпнов.

Так, в прошлом году Карелкоммунэнерго привлекло федеральный кредит для замены магистральных сетей на бульваре Советов.

В этом году планируется взять еще один инфраструктурный кредит на сумму не менее 40 млн рублей для замены сетей на улице Монтажников, где произошла авария.