Троллейбус в Петрозаводске изменит маршрут с понедельника

31 марта изменится маршрут троллейбуса № 6, сообщает МУП «Городской транспорт».

При движении с конечной станции «Корабелов» движение организуется по Пименовскому мосту по следующему маршруту:

Конечная станция «Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица Калинина – проспект Александра Невского – улица Луначарского – Фаддеевская улица – проспект Карла Маркса – улица Куйбышева далее по действующему маршруту.

Добавляется остановка в районе дома № 5 по улице Луначарского – «Набережная Гюллинга».

Исключается остановка в районе дома № 1А по улице «Правды» – «Улица Правды». // Фото: МУП «Городской транспорт».