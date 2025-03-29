29 марта 2025, 13:05
Троллейбус в Петрозаводске изменит маршрут с понедельника
Муниципальное предприятие «Городской транспорт» предупредило об изменениях
Фото: МУП «Городской транспорт»
31 марта изменится маршрут троллейбуса № 6, сообщает МУП «Городской транспорт».
При движении с конечной станции «Корабелов» движение организуется по Пименовскому мосту по следующему маршруту:
Конечная станция «Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица Калинина – проспект Александра Невского – улица Луначарского – Фаддеевская улица – проспект Карла Маркса – улица Куйбышева далее по действующему маршруту.
Добавляется остановка в районе дома № 5 по улице Луначарского – «Набережная Гюллинга».
Исключается остановка в районе дома № 1А по улице «Правды» – «Улица Правды». // Фото: МУП «Городской транспорт».