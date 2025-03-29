29 марта 2025, 12:17
Астрономы приглашают посмотреть на солнечное затмение в Петрозаводске
Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать сегодня в 14:00
Фото: Астрономический клуб «Астерион»
Астрономический клуб «Астерион» приглашает горожан вместе понаблюдать за частичным солнечным затмением. Отмечается, что максимальная фаза будет 0,2379.
Время проведения: 29 марта 14:00-15:30 (московское время).
Место проведения: Студенческий бульвар (недалеко от молекулы).
Будут телескопы для безопасного наблюдения Солнца. Прогноз погоды для наблюдения неплохой.
Специалисты предупреждают, что смотреть на солнце можно только используя специальные фильтры, необходимо беречь зрение. // Фото: Астрономический клуб «Астерион».